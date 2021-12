Pelé diz que exportação de atletas prejudica formação da seleção

Pelé acredita que o fato de diversos jogadores brasileiros atuarem no exterior atrapalha a formação da seleção brasileira. "O maior problema hoje em dia é que os melhores jogadores do Brasil atuam no exterior. Creio que só quatro jogadores da seleção jogam no Brasil. Todos os demais estão fora. Isto é algo que a Confederação Brasileira de Futebol deveria trabalhar para evitar", disse o ex-jogador. em entrevista à Perform, grupo de comunicação que atua na organização da Copa América do Chile, nesta quarta-feira.

No final do ano passado, o treinador poupou os jogadores dos clubes brasileiros envolvidos na reta final do Brasileirão e da Copa do Brasil. Na vitória sobre a Áustria por 2 a 1, por exemplo, Dunga fez experiências e Fred foi o único jogador que atua no Brasil (ele joga no Fluminense) chamado para o jogo. Quatro dias antes, na goleada sobre a Turquia por 4 a 0, a mesma coisa.

Do time considerado titular, a proporção de jogadores que atuam no País é um pouco maior, mas não ultrapassa o número citado por Pelé. Na primeira partida após a Copa do Mundo, o amistoso contra a Colômbia nos Estados Unidos, vencido por 1 a 0, Dunga havia utilizado uma base formada por estrangeiros. Atuaram o goleiro Jefferson, o volante Elias, o meia Everton Ribeiro e o atacante Robinho. Everton, no entanto, transferiu-se para o futebol árabe. No amistoso seguinte, foi utilizada praticamente a mesma formação, com predomínio dos jogadores que atuaram fora do Brasil.

Nesta quinta-feira, o técnico fará a primeira convocação da seleção brasileira em 2015 para os amistosos contra França e Chile. Os amistosos têm o objetivo de preparar a equipe para a disputa da Copa América, em junho, no Chile. Pelé está otimista e a seleção alemã modelo. "Espero que o Brasil se saia bem nos próximos torneios porque temos excelentes jogadores. Alguns dos melhores jogadores na Europa são brasileiros. Temos que preparar um grande time, como a Alemanha fez para a Copa do Mundo", disse Pelé.

