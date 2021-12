Pelé diz aprovar opção de Diego Costa por Espanha

O atacante Diego Costa foi "absolvido" por Pelé por ter preferido a Espanha ao Brasil. O Atleta do Século afirma que o jogador do Atlético de Madrid, que possui dupla cidadania, tomou a decisão correta ao preferir a Espanha e recusar a convocação do técnico Luiz Felipe Scolari na semana passada.

"Ele não foi prestigiado pela seleção brasileira e fez bem ao optar pela Espanha. Temos de respeitar a opinião dele", disse Pelé, nesta segunda-feira, em evento promovido por um patrocinador da seleção brasileira.

A opinião de Pelé é oposta às declarações de Scolari logo após o episódio. "Ele [Diego Costa] está dando as costas para um sonho de milhões, o de representar a nossa seleção pentacampeã em uma Copa do Mundo no Brasil", afirmara o treinador no site da CBF após saber da decisão do centroavante.

Embora tenha concordado com o "não" de Diego Costa, Pelé mostrou preocupação com a formação do ataque da seleção brasileira. "O setor mais sólido do nosso time, curiosamente, é a defesa. Estamos agora construindo o meio e, principalmente, o ataque. Estamos no caminho certo", disse Pelé, que elogiou a convocação de Robinho. "Ele tem experiência e pode ajudar os mais novos".

