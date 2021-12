Pelé critica cai-cai de Neymar

Famoso não só pelo que fez em campo, mas também pelos polêmicos comentários. Pelé voltou a falar na quarta-feira, 2, sobre a atuação de Neymar na Europa em entrevista ao site americano Espn FC, mesmo com a boa atuação do brasileiro contra o Atlético de Madrid, pela Liga dos Campeões, no qual ele fez o gol de empate do time catalão. A fama de 'piscinero', como é chamado na Espanha o jogador que cai muito e simula faltas, não só está de acordo pelos jornalistas espanhóis como também por Pelé, que concordou com as críticas endereçadas ao camisa 11: "Sim, ele tinha esse problema no Santos também. Acho que ele tenta criar faltas e situações que não existem. Mas agora ele está muito melhor, porque na Europa as coisas são diferentes", disse.

Na entrevista, Pelé ressaltou a importância do Barcelona ter contratado Neymar com meses de antecedência do Mundial, o que tem trazido benefícios para o atleta, além de ser fundamental para o progresso do atacante, que já estaria diminuindo as quedas em algumas jogadas de contato. "Esta experiência é fantástica para ele. Na Europa, o futebol é mais duro, mais difícil", comentou.

