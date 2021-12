Pelé anuncia a volta do New York Cosmos ao futebol

Principal responsável pela divulgação do futebol nos Estados Unidos, o New York Cosmos está de volta ao futebol. O anúncio foi feito por Pelé, jogador da equipe norte-americana nos anos 70, nomeado presidente de honra do clube.



"Quero dizer para todos: o New York Cosmos está de volta. Estamos aqui com uma nova geração. É uma emoção muito grande para mim. Estive aqui há 33 anos para promover o futebol e hoje temos esta terceira geração", afirmou o astro brasileiro.

