Pedrosa é operado, mas não perderá etapa da MotoGP

Vice-líder do Mundial de MotoGP, o piloto Dani Pedrosa foi submetido a uma cirurgia no antebraço direito nesta terça-feira, 6, em Barcelona, na Espanha. Apesar do procedimento cirúrgico, o espanhol não deve desfalcar a equipe Honda na próxima etapa da MotoGP, no dia 18.

De acordo com a direção do time, Pedrosa ficará apenas 24 horas no Quiron Dexeus University Hospital. Mas não informou por quanto tempo o piloto terá o braço imobilizado. Mesmo assim, a Honda acredita na rápida recuperação do piloto, a tempo de correr em Le Mans, na França, na quinta corrida da temporada.

"Se a recuperação dele acontecer conforme o planejado, Dani terá condições de participar da próxima corrida", anunciou a equipe, em nota. Pedrosa ocupa o segundo lugar geral do campeonato, 28 pontos atrás do compatriota Marc Márquez, líder disparado, com 100 pontos, após vencer as quatro etapas disputadas até agora.

