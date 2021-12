"Pedalo e desabafo com a minha bike", diz Lourdes Teresinha

Qualquer hora dessas você poderá ser surpreendido ao ver a ciclista Lourdes Teresinha, de 54 anos, passar por aí pedalando e conversando com a sua biclicleta 'Negona'. É assim que ela chama a magrela modelo GTS preta, de 25 marchas, eterna parceira de viagens e atividades físicas pela cidade.

A bike tem tratamento de membro da família, com direito a assistência técnica especializada e lugar permanente em casa. Ou quarto de hotel, durante as longas viagens do cicloturismo feitas por Lourdes.

Para a ciclista, dar um nome a bike e dialogar com ela é a coisa mais natural do mundo. Até grandes estrelas do tênis como Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic falam com suas respectivas raquetes diante de uma multidão de espectadores. Às vezes, até, num rompante de raiva, os tenistas tacam as ditas cujas no chão para vingarem do ponto perdido.

Lourdes Teresinha não chega a esse nível, embora diálogos intensos sejam travados quando ocorre de ela estar estressada, magoada ou zangada. "Negona, hoje estou uma arara com meu chefe! Aquele sujeito me paga! Se eu pudesse ... Sei não", simulou a ciclista, dando exemplo de algumas conversas mantidas com a bike na rua.

Por sinal, como destaca Lourdes, a bike é uma excelente ouvinte na parceria. Não dá pitaco, não critica a ciclista e muito menos alega estar cansada ou com outro compromisso para evitar sair com a amiga.

"Quando estou nessa situação, seja magoada ou com raiva, saio e vou pedalar e conversar com minha bike. Quando retorno, venho rindo e dizendo a Negona que não era nada daquilo, foi só um desabafo", relata Lourdes, brincando com a própria forma de se livrar das mágoas e queixumes.

Não que Lourdes seja nervosinha e irritadiça. Apenas, e como qualquer mortal, ela também tem seu dia de chateação e esta é a forma que encontrou para combater o mau-humor.

Superação - Na maior parte do tempo, Lourdes, uma gaúcha residente há 30 anos em Salvador, vive ajudando amigos. Boa parte deles da época da terapia de grupo, na qual ingressou quando a sua vida adquiriu enfado crônico, até parecer sem perspectiva.

Descobriu que se não tomasse uma atitude logo, poderia chegar ao fundo do poço e não sair mais dele. "Eu tinha uma vida apática, sem emoção. A fase crítica foi dos 40 aos 48 anos. Se continuasse, poderia desencandear em depressão", confessou Lourdes, que segurou a oportunidade que teve para mudar a situação para sempre.

Cinco anos atrás voltava de carro para casa, na Praça Vinícius de Morais, em Itapuã. Percebeu vários ciclistas do grupo Amigos de Bike cantando parabéns e decidiu dar ré. Se apresentou, pediu um lugar na turma e desse dia em diante diz que o ciclismo salvou sua vida.

"Lúcia Saraiva (líder do grupo), me adotou aos 46 anos e se tornou grande amiga. Bendita aquela ré para trás, que me empurrou para a frente", festeja Lourdes, que em 5 anos participou de eventos como os 307 km da Volta do Recôncavo, em três dias, e a Copa Bahia de Moutain Bike. "Fui terceiro lugar de 12 atletas da categoria feminino. A quarta foi uma menina de 12 anos", orgulha-se.

