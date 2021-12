Pedalada de 18 km por Salvador incentiva uso das bicicletas

Com o objetivo de promover o uso da bicicleta em atividades recreativas e como meio de transporte, ciclistas baianos vão pedalar pelas ruas de Salvador no domingo, 21, a partir das 8h, durante o 2º Passeio Ciclístico da Primavera. O percurso começará e terminará no Dique do Tororó.

A solidariedade é outro propósito do evento realizado pela Associação dos Bicicleteiros da Bahia (ASBB) e Fina Flor, com apoio do movimento Salvador Vai de Bike, representando a prefeitura de Salvador.

As inscrições terminam no sábado e podem ser feitas mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis. Os endereços das quase 30 lojas onde podem ser feitas as inscrições para a prova estão no facebook.com/passeiociclisticoasbb.

Como incentivo, cada inscrito ganha um kit contendo camisa e uma carmanhola (garrafinha de água). "Quem não for pedalar e desejar doar alimentos pode mesmo assim ficar à vontade, porque nossa intenção é ajudar o lar de idosos com o maior número possível de alimentos", incentivou Gilson Cunha, presidente da ASBB.

As doações serão entregues ao Lar Irmã Maria Luiza, que há 25 anos assiste a idosos indigentes e com deficiências. Segundo Cunha, no ano passado foram arrecadados 3 mil kg de alimentos não perecíveis.

O número de inscritos na pedalada, porém, foi de 1.200. A explicação é que muita gente doou os alimentos mesmo sem se inscrever. "Nós esperamos este ano de 1,5 a 2 mil participantes nesse passeio de 18 km", calculou Cunha.

De acordo com a ASBB, o trajeto é cumprido em velocidade moderada, respeitando as condições físicas de cada participante. "Podem fazer o passeio 'bicicleteiros' de dois a 100 anos. Crianças vão nas cadeirinhas", ressalvou Cunha, acrescentando que, quem cansar, pode colocar a bike no caminhão e ir na kombi de apoio.

Sorteio de bikes

Durante o percurso, os participantes vão contar com o suporte de mecânicos e hidratação. Ainda como parte do incentivo para a troca do carro por uma bicicleta, os organizadores vão sortear três bikes com as pessoas que se inscreveram.

A previsão é que o passeio seja encerrado por volta do meio-dia, quando se espera que todos as pessoas tenham chegado ao Dique do Tororó.

