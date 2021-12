Paulo C. Caju culpa Pelé por omissão no combate ao racismo

O ex-jogador e tricampeão mundial Paulo Cezar Caju revelou em entrevista ao UOL Esporte sua insastifação sobre a impunidade dos órgãos responsáveis pela organização do futebol sul-americano no combate ao racismo e sobre a omissão de Pelé no tema.

"As grandes entidades precisam se posicionar e não fazem. E o que dizer do maior jogador do mundo? Ele é lamentável neste caso, não se posiciona. É um absurdo. O cara é o atleta do século, a figura mais popular do mundo e não usa isso para brigar por causas justas. E sempre que abre a boca para se pronunciar não fala nada correto", atacou Caju.

Casos recentes de racismo aconteceram no futebol sul-americano, com o árbitro Márcio Chagas, no Rio Grande do Sul; do meia Tinga, no Peru; e do volante Arouca, em Mogi Mirim. Caju diz que Pelé poderia fazer muito mais pelo futebol, por ter uma grande influência mundial, mais até do que presidentes e líderes de outros países.

"Se o Pelé tivesse um pouco de noção ou sensibilidade faria uma revolução neste caso (racismo). Ele tem mais repercussão que líderes políticos e religiosos. Mas não, prefere ficar falando besteira. E, na boa, nem quero mais falar dele. Não vale. Temos que falar de Muhammad Ali, Martin Luther King, Nelson Mandela... Estes, sim, foram grandes líderes que aproveitaram o espaço que tinham para brigar pelos negros. Abdicaram de suas vidas e compraram brigas sérias, coisa que o Pelé deveria fazer e nunca fez. É brincadeira".

Por fim, Paulo Cezar Caju disse que a entidades precisam punir mais severamente. "Esse racismo está se tornando uma coisa banal. As punições da Fifa não existem, são uma m... Tudo isso contribui. As pessoas responsáveis seguem sem punir como deveria. Numa boa, tem que tirar do campeonato imediatamente, prender o cara. Se não der o exemplo, não acaba. A Federação Gaúcha não fez m... nenhuma no caso do árbitro. Não dá. No dia seguinte, vão fazer de novo. No caso do Cruzeiro, uma punição ridícula da Conmebol (multa de 12 mil dólares). Em São Paulo, idem. Assim não dá. Tem que existir uma punição severa."

