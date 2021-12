Paulistas dominam Prêmio da Copa Sítio Chuin de Hipismo

O cavaleiro Rafael Ribeiro, de São Paulo, montando Beef Passion Brucce Climber, foi o vencedor do Grande Prêmio da 9ª Copa Chuin de Hipismo, disputada na noite do último sábado, 2, em Barra do Jacuípe, na Bahia. No emocionante desempate, Ribeiro superou o também paulista José Roberto Reynoso.

O 3º lugar ficou com Rodrigo Sarmento (MG). A baiana Lívia Neves terminou a competição na 6ª colocação. A Copa Chuin é a maior prova realizada numa hípica particular no Brasil, distribuiu um total de R$ 220 mil em prêmios e reuniu 180 conjuntos de todo o Brasil.

Se na categoria principal não deu para os atletas locais, a Bahia brilhou na 'Mini GP', com a vitória de Diana Mesquita. Outra prova em que os conjuntos baianos fizeram bonito foi na 'Escola 0,70 m', com o 1º lugar de Guilherme Seixas, além da 'Escola 1 m', onde as baianas Juliana Moraes, Maria Gabriele Sampaio Souza e Kamila Misawa ocupando os três primeiros lugares no pódio, respectivamente.

Norte-Nordeste - De sexta (dia 8) a domingo, acontece no Equus Clube do Cavalo, em Villas do Atlântico, a 7ª etapa do Circuito Norte-Nordeste de Hipismo. A competição reune os principais conjuntos da região, mas muitos atletas de Minas, Rio, São Paulo e Brasília que disputaram a Copa Sítio Chuin resolveram, ficar mais uma semana na Bahia e vão participar como convidados.



