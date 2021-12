Paulista se aproxima do título em Itacaré; baianos avançam

A etapa baiana do World Qualifying Series (WQS) pode ser decisiva para o título sul-americano da modalidade. Atual líder do ranking continental da Association Of Surfing Professional (ASP), o paulista Alex Ribeiro avançou nesta quinta-feira, 30, para a 5ª rodada do Mahalo Surf Eco Festival, disputado na Praia da Tiririca, em Itacaré, no Sul baiano, e continua como um dos favoritos na briga pelo título.

Seu principal concorrente no ranking sul-americano, o cearense Michael Rodrigues, segundo colocado, saiu nesta quinta da competição, na quarta rodada. Já o terceiro colocado, o paulista Jessé Mendes, também avançou para a próxima fase, mas como segundo colocado da sua bateria. Alex, que lidera por 87 pontos, pode ganhar mil pontos se vencer em Itacaré, restando apenas uma etapa para o final da turnê sul-americana.

O paulista garante, por ora, não pensar no título sul-americano. "Com certeza vencer aqui em Itacaré seria tudo pra mim, mas confesso que nem tô pensando muito nisso", disse. "Quero é correr bateria por bateria e manter o foco nas ondas, e tá bem difícil a condição do mar. Se vier a vitória, vai ser bem-vinda", completou.

Jessé também garante não estar preocupado com o sul-americano no momento. "Se ele vier, é conseqüência. Meu foco, agora, é entrar no WCT (World Championship Tour)", disse. O surfista é o número 10 do WQS, dentro do grupo que sobe no ano que vem para a elite do esporte no mundo. "Não estou garantido ainda. Tá todo mundo muito embolado e preciso de mais um resultado grande", pontuou.

A qualidade das ondas, aliás, foi uma das principais reclamações dos surfistas nos quatro primeiros dias de competição. Nesta quinta, com ventos mais fortes, a situação começou a melhorar, mas segue longe do ideal. "Tá bem difícil, cara. Algumas ondas você acha que vão ser boas. Aí você dá a primeira manobra e ela some", lamentou Alex. "Tem que ter calma e esperar a onda certa, fazer a primeira manobra pra chamar nota e depois ir contornando", completou.

Número 42 no WQS, Alex passou em primeiro numa bateria complicada, na qual teve de competir onda a onda com Willian Cardoso, 12º do WQS e outro brasileiro cotado para subir à elite em 2015. Para o surfista, é sinal do prestígio da etapa baiana. "Competi aqui no ano passado e com certeza o nível aumentou. Alguns atletas de ponta estão aí. Para eles, é importante porque mantém o ritmo de treinamento. Estou aqui por isso também", comentou.

'Nativo' dá show

Só dois baianos seguem na briga pelo título em Itacaré. Um deles foi responsável por levantar a galera na tarde desta quinta, com uma performance impressionante.

O garoto Yagê Araújo, 20 anos, nascido e criado em Itacaré, deu dois aéreos que arrancaram os aplausos do público na areia e os parabéns de especialistas que acompanham o evento. Uma das manobras recebeu 8,25, a maior nota do dia.

O outro baiano que avançou para a 5ª rodada é Marco Fernandez, de Salvador.

