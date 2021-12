Paulista da Fifa apitará o segundo Ba-Vi decisivo

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou nesta sexta-feira, 17, a escala de árbitros para o clássico Ba-Vi que decidirá o Campeonato Baiano no próximo domingo, 19, no Barradão.

Quem apitará o duelo é o árbitro paulista do quadro da Fifa Wilson Luiz Seneme. Ele será auxiliado pelo também paulista Emerson Augusto de Carvalho e pelo mineiro Márcio Eustáquio Santiago.

Este será o terceiro Ba-Vi da atual temporada com arbitragem de fora do Estado e do quadro de árbitros da maior entidade do futebol mundial.

No jogo de ida, disputado no último domingo, 12, o árbitro foi o carioca Marcelo de Lima Henrique.

