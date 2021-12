Paul Pierce anuncia que se aposentará ao fim da próxima temporada da NBA

Depois de Kobe Bryant, Tim Duncan e Kevin Garnett, mais um grande astro da NBA anunciou sua aposentadoria do basquete. O ala Paul Pierce ao menos escreverá a última página em sua carreira como profissional, por mais um ano. Em 2016/2017 disputará sua temporada final, com a camisa do Los Angeles Clippers.

Em um breve texto no The Players' Tribune, site utilizado para expor artigos escritos por jogadores, o astro anunciou nesta segunda-feira, 26, que abandonará as quadras ao fim desta temporada. "É isso, minha temporada final. É a hora de deixar o jogo, o basquete", revelou.

Paul Pierce completará sua 19.ª temporada na NBA. A maior parte delas, 15, vestindo a tradicional camisa do Boston Celtics, onde se tornou um dos maiores ídolos da história da franquia. Conhecido pela capacidade de pontuar, principalmente em momentos decisivos, foi fundamental na campanha que tornou a equipe campeã da NBA em 2007/2008, após 22 anos de jejum. Naquele ano, foi eleito o MVP (jogador mais valioso) das finais.

De lá para cá, Pierce passou pelo Brooklyn Nets, pelo Washington Wizards e desde a última temporada veste a camisa dos Clippers, com a qual disputará a última temporada de sua carreira. Em uma equipe forte, tentará voltar a ser campeão da NBA, o que seria o primeiro título da franquia.

"Como em qualquer decisão difícil, eu acho que você tem que estar em paz consigo mesmo. Eu estou em paz com a aposentadoria, mas ainda tenho uma volta a mais. Uma temporada a mais. Uma oportunidade a mais. Com o Clippers, na cidade em que cresci, eu sinto que temos a chance com um grande time. Estamos famintos. Queremos vencer um campeonato", escreveu o jogador.

Assim como Kobe, Duncan e Garnett, Pierce foi um dos grandes nomes da NBA após a "era Michael Jordan". É idolatrado em Boston por ter sido fundamental na reconstrução da franquia, que vivia alguns de seus piores dias quando ele foi escolhido no Draft de 1998. De lá para cá, se tornou o segundo maior cestinha da história do Celtics, atrás apenas de John Havlicek, com 24.021 pontos, e participou de 10 All-Star Games. É também o terceiro jogador que mais atuou pela equipe, com 1.102 partidas.

Agora, Pierce terá que conviver com uma temporada de despedidas. "Depois de 18 anos na NBA, é difícil acreditar que estarei jogando em cada arena pela última vez. Então, aproveitarei cada treino, cada viagem de ônibus, cada jantar em equipe, cada vez que sairei correndo do túnel (do vestiário). Vou fazer minha parte para nos dar uma chance neste objetivo maior (o título)."

