"Pau de selfie" é proibido em estádios de futebol na Bahia

A Polícia Militar da Bahia informou, por meio de nota, nesta quarta-feira, 28, que é proibido o torcedor utilizar o monopod, famoso "pau de selfie", para tirar foto nas arquibancadas dos estádios durante uma partida de futebol.

Segundo o comunicado, "a proibição está embasada no Estatuto do Torcedor, Lei 10671/03, Art. 13, Inciso II, onde está previsto: "não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência (Incluído pela Lei no 12.299, de 2010)".

adblock ativo