Patrocinadora da FIFA critica condições de trabalho na Copa

A Visa, patrocinadora da Fifa, expressou "grave preocupação" com as condições dos trabalhadores imigrantes na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

"Nós continuamos incomodados com os relatos vindos do Catar relacionados à Copa do Mundo e às condições dos trabalhadores imigrantes", disse a Visa em comunicado nesta quarta-feira, 20.

"Expressamos nossa profunda preocupação à Fifa e pedimos que tome todas as ações necessárias para trabalhar com as autoridades e organizações adequadas para remediar essa situação e garantir a saúde e a segurança de todos os envolvidos."

O comunicado ocorre dois dias depois de o grupo 'New FIFA Now' e sindicatos de trabalhadores terem renovado seu apelo a patrocinadores da Fifa para pressionar a entidade que controla o futebol mundial sobre a questão.

O Catar tem sido amplamente criticado pelo tratamento de trabalhadores imigrantes, principalmente do Nepal e da Índia, empregados na indústria da construção.

