Pato vive expectativa pela convocação para Copa

Apesar de não estar entre os mais cotados, o atacante Alexandre Pato ainda não perdeu a esperança de fazer parte do grupo que vai disputar a Copa do Mundo. Por isso, ele vive a expectativa pela convocação desta quarta-feira, quando o técnico Luiz Felipe Scolari anuncia os 23 jogadores que defenderão a seleção brasileira.

Pato chegou a receber algumas chances na seleção com Felipão, mas não conseguiu se firmar no grupo. Assim, deve perder a sua segunda oportunidade de disputar uma Copa do Mundo - em 2010, não foi lembrado pelo técnico Dunga.

"Em 2010, tive uma lesão bem perto da Copa e não pude dar sequência ao trabalho. Infelizmente, não fui para a Copa. Agora, estou na expectativa. Amanhã (quarta-feira) tem convocação, todos sonham em ser chamados e é claro que estou torcendo por isso. Espero que dê tudo certo", revelou Pato, em entrevista nesta terça no CT do São Paulo.

Quando Felipão anunciar a convocação na manhã desta quarta-feira, Pato estará concentrado com o elenco do São Paulo para o jogo da noite, contra o CRB, no Pacaembu, pela Copa do Brasil. E promete acompanhar a divulgação da lista pela tevê, na esperança de ver seu nome ser chamado.

"É óbvio que vou observar a convocação, mas quem decide é o Felipão. De qualquer forma, estou concentrado para o jogo", contou o atacante de apenas 24 anos, que tem conseguido fazer uma sequência de jogos pelo São Paulo, depois de ficar muito tempo na reserva do Corinthians.

"Tenho trabalhado muito, sempre quis estar na seleção, mas quem decide é o Felipão. Quero, sim, ser convocado. Se eu não for chamado, vou continuar meu trabalho aqui no clube. Estou muito feliz no São Paulo", avisou Pato.

