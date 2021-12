Pato quer ficar na Inglaterra e Corinthians já admite prejuízo com jogador

O Corinthians fará de tudo para que Alexandre Pato continue na Inglaterra até o fim de seu contrato com o clube, em dezembro, mesmo que não receba nada por isso. A diretoria entende que dificilmente conseguirá vender o jogador depois da passagem apagada pelo Chelsea. A ideia que é o atacante seja novamente emprestado.

O contrato de empréstimo com o Chelsea termina dia de 30 de junho. Com o fim do Campeonato Inglês, Pato foi liberado. Gilmar Veloz, empresário do atleta, vai tentar um acordo para que o jogador continue no time de Londres ou deve procurar outra equipe da Premier League. O desejo de Pato é permanecer na Inglaterra.

Quando Pato retornou ao Corinthians em janeiro, o clube paulista conseguiu emprestá-lo ao Chelsea por seis meses. A estratégia era que o atacante se valorizasse e pudesse ser vendido para o próprio time inglês. Não deu certo. O jogador demorou mais de dois meses para estrear, pouco entrou em campo e marcou apenas um gol.

Neste período, o Chelsea arcou com os salários do jogador (R$ 800 mil por mês). Por causa do alto salário, o Corinthians aceita um novo empréstimo de Pato, mesmo que de graça, dando como certo o prejuízo milionário na contratação do atleta, em 2013, por R$ 40 milhões. A contratação foi fechada na administração do presidente Mário Gobbi, logo após a conquista do Mundial de Clubes, em 2012.

