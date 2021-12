Pato chega ao Brasil e diz estar 'louco para jogar'

Alexandre Pato desembarcou em São Paulo na manhã desta quinta-feira,10, no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, e já chegou ao CT do Corinthians para realizar exames médicos. A apresentação oficial do jogador como novo reforço do clube deverá acontecer nesta sexta-feira.

"Voltei, estou muito feliz, escolhi o Corinthians, campeão do mundo, estou louco para começar a jogar", disse o atacante à TV Bandeirantes após chegar de Milão, na Itália. "Pode ter certeza de que farei tudo para conquistar o torcedor", completou.

Pato, que foi recebido em São Paulo pelo empresário Gilmar Veloz, assinará contrato de quatro anos com o Corinthians. Eles custou ao clube cerca de R$ 40 milhões, que serão pagos ao Milan em parcelas durante três anos.

O atacante é um dos três reforços corintianos confirmados até agora para esta temporada. Os outros são o meia Renato Augusto, que já treina no clube, e o zagueiro Gil, do Valenciennes, da França - o Corinthians já oficializou sua compra.

