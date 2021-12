Patinador francês de origem brasileira se destaca em Sochi

Sochi (Rússia) - O patinador artístico Florent Amodio, nascido no Brasil e adotado por uma família francesa, estreou com pé direito nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi ao terminar em quinto lugar do programa curto da prova por equipes, disputada nesta quinta-feira, 6.

"É uma grande alegria começar nos Jogos desta forma. Nunca patinei tão bem desde o início da temporada. Estou muito feliz, mas isso é só o início", comemorou o francês de 23 anos, natural da cidade de Sobral, no Ceará.

Campeão europeu em 2011, ele disputa sua segunda olimpíada, após ter ficado em 12º em Vancouver-2010. Ele também foi quinto colocado no Mundial de Nice-2012. A prova de patinação artística por equipes é uma das 12 novas modalidades que fazem em Sochi sua estreia em Olimpíadas, assim como o Snowboard Slopestyle, prova que abriu nesta quinta-feira o primeiro dia de competições, um dia antes da cerimônia de abertura.

A França de Amodio acabou ficando em sexto lugar na classificação geral provisória, já que, Vanessa James e Morgan Ciprès terminaram na sétima posição do programa curto de casais. Para avançar à próxima fase e disputar o pódio no domingo, os franceses precisam ficar entre os cinco primeiros.

A Rússia ficou em primeiro lugar graças ao casal Tatiana Volosozhar - Maxim Trankov, que teve a melhor nota do dia, e ao Evgeni Plushenko, maior ídolo da torcida local, que terminou na segunda posição do programa curto masculino, atrás do jovem japonês Yuzuru Hanyu, de apenas 19 anos.

Florent também vai participar da competição individual, que começará no dia 13 de fevereiro. "Estou super motivado, quero fazer essa equipe francesa brilhar. Vou dar meu máximo, tanto na prova por equipe quanto na individual, para ajudar meus amigos", adiantou o francês.

O Brasil terá uma representante na patinação artística, Maya Harrisson, de mães brasileira e pai americano. Ela fará sua estreia em 19 de fevereiro.

Patinador faz coreografia com canção brasileira 'Eu quero tchu Eu quero tcha'. Assista!

Da Agência France Press Patinador francês de origem brasileira se destaca em Sochi

adblock ativo