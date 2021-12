Passarela de Pituaçu será inaugurada no Ba-Vi deste domingo

Após mais de três anos de espera, desde a reinauguração do estádio de Pituaçu em 2009, finalmente a passarela sobre a Avenida Luiz Viana Filho (Paralela) será liberada para o uso dos torcedores que forem para o Ba-Vi deste domingo, 13, pela segundo e decisivo jogo das finais do Campeonato Baiano.

Segundo informações da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), foram feitos diversos testes de carga durante a semana para a liberação da passarela, que visa evitar o risco dos pedestres ao atravessar a Avenida Paralela, principalmente nos dias de jogos com um grande número de torcedores no estádio.

Mesmo com a liberação deste domingo, a passarela ainda estará incompleta, restando a colocação de cobertura e de outros equipamentos. “Falta pouco para conclusão, o estágio atual permite o uso com segurança para os usuários”, declarou em nota oficial o diretor de obras estruturantes da Conder, Jessé Mota.

A passarela tem seis rampas de acesso para os usuário, sendo que uma delas estará desativada para o Ba-Vi deste domingo. Em seu eixo central, sobre as pistas da Avenida Luiz Viana Filho, a passarela tem 272 metros de extensão e seis metros de largura.

