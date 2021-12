Passando por momentos de mudança, Vitória e Palmeiras estreiam na Sul-Americana

A partida desta quarta-feira, 11, entre Vitória e Palmeiras, no Barradão, às 21h50, na estreia dos dois times pela Copa Sul-Americana, marca a chance de ambas as equipes começarem a sair dos momentos turbulentos pelos quais os dois times vem passando.



No lado do rubro-negro baiano, o técnico Toninho Cecílio, ex-Grêmio Prudente, faz sua estreia no comando do clube, no lugar de Ricardo Silva, substituído após a perda da Copa do Brasil e a má campanha na Série A, onde ocupa atualmente o 16º lugar, com 14 pontos.



No treino de terça, 10, no Barradão, Toninho escalou o Vitória com a estreia do lateral Eduardo, que vem do Palmeiras e normalmente joga pela esquerda, mas será adaptado do lado direito. No ataque, o Vitória deve jogar com Elkeson e Schwenck. O atacante Júnior, principal artilheiro do Vitória na temporada, fica no banco.

Vitória: Lee; Eduardo, Anderson Martins, Wallace e Egídio; Vanderson, Ricardo Conceição, Renato e Ramon; Elkeson e Schwenck. Técnico: Toninho Cecílio.

Palmeiras: Deola; Vitor, Danilo, Maurício Ramos e Armero; Pierre, Edinho, Márcio Araújo e Rivaldo; Éwerthon e Tadeu (Fabrício). Técnico: Luiz Felipe Scolari



*Colaborou Carolina Mendonça, da WEB TV de A TARDE.

adblock ativo