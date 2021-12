Partida do Baianão entre Juazeirense e Unirb é adiada pela FBF

Prevista para acontecer neste domingo, 4, no estádio Adauto Morais, a partida entre Juazeirense e Unirb foi adiada pela Federação Baiana de Futebol (FBF). Apesar da modificação, o motivo para que a decisão fosse tomada não foi divulgado.

“As diretorias da Juazeirense e Unirb entraram com um pedido junto à Federação Bahiana de Futebol para adiar a partida entre as equipes pela sétima rodada do Campeonato Baiano 2021”, escreveu o perfil oficial da Juazeirense no Instagram.

O pedido foi atendido pela entidade máxima do futebol estadual e o confronto já foi remarcado para o domingo seguinte, 11 de abril, às 16h, no mesmo estádio. A mudança foi publicada na IMT-10BSA/21.

Atual líder do Baianão, com 13 pontos, o time da cidade de Juazeiro ainda entrará em campo na quarta-feira, 4, às 16h, contra o Volta Redonda, pela segunda fase da Copa do Brasil.

