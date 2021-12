Parte da arquibancada do estádio do Água Santa cai em Diadema

O Água Santa, de Diadema, sofreu um duro golpe na manhã deste sábado, 7, quando uma laje, que é parte da arquibancada de seu estádio que está sendo reformado, caiu. Rapidamente chegou a equipe do Corpo de Bombeiros e os feridos foram levados para o hospital. Não houve nenhuma morte, segundo informou a assessoria do clube.

"É muito cedo para dizer alguma coisa. O que aconteceu foi que uma parte da tribuna, com cerca de mil e poucos lugares, desabou. Alguns profissionais ficaram machucados, ao que parece sem gravidade, e foram levados para o hospital", explicou Paulo Farias, presidente do Água Santa.

O clube ainda não tem dimensão do impacto que isso terá no processo de aceitação do campo pela Federação Paulista de Futebol. As obras estavam sendo feitas para aumentar a capacidade do estádio de Inamar de três mil lugares para 10 mil. Antes do acidente deste sábado, o presidente do clube havia enviado laudo à FPF garantindo que o estádio estaria apto a receber partidas da Série A1.

"Acho que é uma situação que dá para resolver. Na Copa do Mundo, teve estádio que desabou e mesmo assim as obras continuaram. Nós estamos dentro do cronograma e tranquilos em relação aos prazos. Só gostaria que tivessem um pouco de sensibilidade com a situação, pois temos o direito de disputar a Série A1", continuou Farias.

Apesar de se classificar no campo para a elite do Paulistão, o clube precisava atestar que possuía um estádio acima de 10 mil lugares para receber seus jogos. No começo do ano, o estádio Distrital de Inamar foi interditado para que a grama sintética fosse trocada pela natural.

Fundado em 1981, o Água Santa se profissionalizou apenas em 2011 e, da lá para cá, conseguiu uma sequência de acessos no futebol paulista. Logo em seu primeiro ano, foi vice da Série B1. No ano seguinte, foi terceiro na A3 e, em 2014, foi o quarto colocado na A2.

