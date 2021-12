O Paris Saint-Germain confirmou na tarde desta quarta-feira que Neymar passará por cirurgia para correção de lesão no pé direito. De acordo com nota emitida pelo clube francês, o atacante brasileiro será operado no final de semana pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, que será acompanhado por Gérard Saillant, cirurgião do PSG.

Estadão Conteúdo Paris Saint-Germain confirma cirurgia em Neymar

"Após um período inicial de tratamento com duração de três dias seguindo os protocolos médicos, a decisão foi tomada em acordo entre o departamento médico do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira", informou o comunicado.

Neymar machucou o quinto metatarso do pé direito na vitória sobre o Olympique de Marselha, domingo, pelo Campeonato Francês. Como é de praxe entre os clubes europeus, o Paris Saint-Germain não confirmou o tempo de afastamento previsto para o brasileiro.

Certo é que ele não entrará em campo no duelo de volta contra o Real Madrid, dia 6 de março, na França. A expectativa é que o craque brasileiro volte aos gramados apenas em maio, um mês antes da Copa do Mundo.

Assim, ele participaria apenas nas rodadas finais do Campeonato Francês. Ele também poderia estar disponível para as semifinais da Liga dos Campeões, caso o Paris Saint-Germain avance na competição.

Por conta da lesão de Neymar, a comissão técnica da seleção chegou a adiar em dez dias a convocação do Brasil para os jogos com a Rússia e Alemanha. Prevista para a próxima sexta-feira, 2, a lista será divulgada apenas no dia 12.

Segundo o coordenador de seleções, Edu Gaspar, há cinco selecionáveis que estão se recuperando de lesão no momento. No entanto, com a cirurgia, Neymar não terá condições de atuar nos amistosos contra Alemanha e Rússia, nos dias 23 e 27 de março, respectivamente.

