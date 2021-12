Paredões: Lomba e Wilson são peças-chaves para a dupla Ba-Vi

A frase é clássica e se tornou de domínio público: "Um grande time começa com um grande goleiro". Mesmo com histórias e contextos diferentes, Wilson e Marcelo Lomba fazem valer a máxima e são heróis de Vitória e Bahia no Campeonato Brasileiro.

Pelo lado do Leão, Wilson se destaca pela quantidade de intervenções milagrosas. Ele é o primeiro colocado entre todos os goleiros da competição no quesito defesas difíceis. Já realizou 75 em 36 partidas.

No Esquadrão, Lomba é protagonista desde 2011, quando chegou ao clube. Está em sua terceira boa temporada pelo Tricolor e seu principal mérito nesta edição da Série A é ter ficado nada menos do que 13 jogos sem ser vazado.

Só superam o carioca Cássio, do Corinthians (16 partidas), Fábio, do Cruzeiro (15), e Dida, do Grêmio (14). No Brasileiro de dois anos atrás, seu primeiro pelo Bahia, Lomba ficou apenas nove jogos sem ser vazado. No de 2012, cravou os mesmos 13 embates que ostenta até então.

Os grandes feitos de Lomba neste Brasileirão só contribuem para o fato de, apesar da colocação ruim do time (13º) e da árdua briga contra a degola, o Tricolor ter números de uma defesa digna. Com 42 gols sofridos, aparece como a 10ª menos vazada do campeonato. O problema está no ataque, que, com 34 tentos anotados, é o terceiro menos positivo.

Sobre os vários jogos em que foi o salvador do Esquadrão, o goleiro minimiza: "Eu trabalho muito para viver este bom momento. Isso me dá base, mas o goleiro é pago pra isso. O papel dele é esse".

Paradoxo - Apesar das comprovadas boas atuações, o rubro-negro Wilson vive um paradoxo. Entre os goleiros que atuaram no Brasileirão, é o mais vazado, com 49 gols sofridos. Entretanto, o número negativo, diretamente ligado ao fato de o time usar um esquema muito ofensivo, não condena o camisa 1. Ele é líder no critério defesas difíceis.

Wilson fez 75 milagres que impediram gols adversários na competição. O segundo colocado no quesito, Weverton, do Atlético-PR, tem 11 a menos.

Outro ponto que valoriza Wilson é a presença nos jogos . Ele atuou em todas as 36 rodadas e, junto com Weverton, é o atleta mais participativo da competição. Mas Wilson leva a vantagem de ser o único que completou todas as partidas. Weverton foi substituído no duelo com o Goiás, em outubro.

"Espero manter esse ritmo e terminar a temporada atuando em todos os jogos. O Vitória tem uma característica muito ofensiva e muitas vezes sofremos com os contra-ataques. É natural acontecer isto quando jogamos pra frente. O importante é que temos um saldo positivo", analisa Wilson.

Caso jogue os 38 embates, o camisa 1 será o primeiro atleta rubro-negro a atuar em todas as rodadas do Brasileirão na era dos pontos corridos. A marca de Elkeson, com 34 presenças na edição de 2010, já foi superada pelo paulista. "Espero que eu possa continuar quebrando recordes pelo clube", completa.

