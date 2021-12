Paratleta Verônica Almeida é transferida para o Hospital São Rafael

A paratleta Verônica Mauadie Almeida, musa do Vitória, foi transferida para o Hospital São Rafael, em Salvador. A mudança de unidade médica ocorreu no sábado, 6, mas só foi divulgada pela assessoria do Hospital Aliança, onde ela estava internada, nesta segunda-feira, 8.

Verônica foi internada, no dia 1º de maio, após ter uma série de crises convulsivas. Durante a hospitalização, o quadro de saúde dela apresentou uma piora. A atleta foi transferida para realizar exames no São Rafael.

O hospital foi procurado por meio da assessoria, mas informou que a família não autorizou a divulgação de dados sobre a paratleta.

Doença rara

Verônica sofre de uma síndrome rara chamada Ehler-Danlos, uma doença hereditária e degenerativa que afeta a produção de colágeno e causa perda física e dificuldade de mover as articulações.

Ela faz um tratamento com uma equipe médica na França, que tenta achar uma cura para a doença. Em março, ela esteve em Paris para ser atendida.

Verônica conquistou o bronze paralímpico nos 50m borboleta na classe S7.

