Paratleta do Remo do Vitória é convocada para a seleção brasileira

Gizane Aguiar, conhecida como Giza, foi convocada, neste sábado, 16, para a Seleção Paralímpica Brasileira de Remo. A paratleta do Remo rubro-negro vai participar de treinamentos com a Seleção, visando as Paralimpíadas de Tóquio, em 2020.

A convocação surgiu após Giza conquistar a medalha de ouro do Brasileirão de Para-Remo, em dezembro de 2018.“Estou muito motivada. Escolhi vir ao Vitória, pois sabia que eu teria excelentes condições de treinamento para alcançar meu sonho, que é estar na seleção e representar meu país e o rubro-negro”, comentou Giza.

A rubro-negra se apresentará nesta segunda-feira, 18, iniciando o ciclo de treinos e palestras, na Raia Olímpica da USP e no Centro Paralímpico de São Paulo.

adblock ativo