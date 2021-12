Paratleta baiana tem sua história retratada em documentário

Bronze em Pequim-2008 e registrada no livro dos recordes por ter concluído a travessia Mar Grande-Salvador a nado borboleta – e usando apenas um braço – a nadadora paralímpica Verônica Mauadie de Almeirda teve sua trajetória transformada em filme.

O documentário ‘Mar Grande’, que mostra a preparação da paratleta baiana para os 12,5 km que separam a praia da Ilha de Itaparica do Porto da Barra, tem nesta terça-feira, 7, sua pré-estreia, às 18h, no cinema UCI ORIENT do Shopping Barra.

De acordo com a diretora Claudia Gama, ela e Verônica se conheceram quando a nadadora buscava ajuda para arrecadar fundos para realizar a travessia. A cineasta disse que o que chamou atenção em Verônica, mais até do que sua vida, foi sua força.

“Conheci Verônica numa palestra que ela fez em 2014. Me cativou a resiliência dela, dessa mulher que vivia uma situação tão difícil e que tinha tanta coragem, sonhos e metas. Achei que a história dela tinha que ser contada”, resumiu.

A partir de então, Claudia e sua irmã, a produtora Andrea, começaram a buscar formas de bancar o documentário. A ideia inicial era que o filme tivesse 30 minutos. Mas, depois de começada a produção, decidiram aumentá-lo para 40.

“Na verdade, eu queria muito fazer um longa-metragem porque a gente tinha material pra isso. Mas, por conta da realidade, ficamos com os 40 minutos. Optamos por aumentar o filme porque quanto mais eu conhecia a história, mais eu queria contar”, explicou.

Ao longo de três anos, a produção acompanhou os treinos da nadadora em Uberlândia, Minas Gerais; a própria travessia, que ela concluiu em 4h56m; e sua participação nos Jogos Para-Panamericanos de 2015, em Toronto, no Canadá, onde ganhou três medalhas – duas pratas e um bronze.

Além disso, o documentário mostra outras partes da vida de Verônica, como a dificuldade em conciliar os treinamentos em outro estado com a família, e o tratamento experimental na França ao qual a nadadora se submete.

Diagnosticada em 2007 com a rara síndrome Ehlers-Danlos, doença degenerativa que enfraquece os músculos dos braços e pernas, Verônica viaja uma vez por ano para a França, onde é voluntária num tratamento com células-tronco.

Verônica Almeida, nadadora: “Por mais que eu dê palestras, um filme é diferente, passa pra outras gerações”

Inspiração

A paratleta acha que o momento para o lançamento do filme é propício, pois o esporte adaptado ainda vive um momento de evidência graças aos Jogos Paralímpicos de 2016, no Rio.

“O Rio de Janeiro estourou o esporte paralímpico brasileiro porque foram muitos pódios, muitas medalhas”, opinou. Para ela, graças aos Jogos mais paratletas estão tendo espaço para contar suas histórias, e servir de modelo para outras pessoas – que é o que ela almeja com o filme.

“Quero muito que o filme entre no circuito [comercial] e que sirva de inspiração para mais pessoas. Porque, por mais que eu dê entrevistas, faça palestras, um filme é diferente, passa pra outras gerações”, explicou a nadadora.

“A gente não é mais visto como coitadinho, o que é bom. Mas a gente ainda precisa ser visto como atleta de alto rendimento. E eu quero ajudar a construir isso”, finalizou.

‘Mar Grande’ tem produção da Benditas Projetos Criativos, e é um projeto financiado pelo Fundo de Cultura da Bahia.

