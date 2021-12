Paratleta baiana rifa uniforme para fazer tratamento

Bronze em Pequim-2008 e finalista em todas os estilos em que competiu na Rio-2016, a nadadora paralímpica Verônica Mauadie de Almeida resolveu rifar o uniforme usado na abertura da Paralimpíada para conseguir bancar tratamento de saúde em Paris, na França.

A baiana sofre da síndrome de Ehlers Danlos, doença que compromete a síntese do colágeno e compromete os músculos, ossos e a pele. Desde 2007 participa de um tratamento experimental, e precisa viajar à Europa para a administração dos remédios.

"Eu sempre contei com a ajuda de amigos para conseguir viajar e fazer o tratamento, às vezes consigo ajuda com algum patrocinador. É sempre muito dinheiro. Dessa vez meus amigos se juntaram e resolveram fazer essa rifa do uniforme da seleção. Temos que levantar o valor logo, pois preciso ir agora no final do mês", disse.

O valor de cada número é R$ 10, e o sorteio será realizado no dia 7de dezembro pela loteria federal.

Para comprar a rifa ou fazer alguma doação para a viagem de Verônica, basta fazer o depósito na conta de Daniela Sampaio, amiga da atleta que está à frente da organização. O telefone dela é (71) 99625 2266.

Dados:

Caixa Econômica Federal

Ag 1236

Op. 013

C/P 119514-8

