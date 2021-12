Paratleta baiana mira recorde histórico na natação

A carreira de conquistas da nadadora baiana Verônica Almeida, 39 anos, ganhará mais um estrela na próxima segunda-feira, 12. Ela será a primeira atleta paralímpica a realizar a travessia marítima Mar Grande/Salvador em nado borboleta.

O desafio tem como objetivo registrar o nome da atleta no Guinnes Book, livro de recordes mundiais, além de chamar a atenção da sociedade para as práticas esportivas paralímpicas, que têm crescido e se destacado nos últimos anos, mas que ainda sofre com a falta de incentivo.

Pós-graduada em Ciência do Treinamento Neuromuscular e em Fisiologia do Exercício, Verônica é portadora da Síndrome de Elhers-Danlos, doença degenerativa e progressiva decorrente de distúrbio hereditário do tecido conjuntivo, que ainda não tem cura.

A descoberta, que aconteceu há nove anos, não foi suficiente para que a baiana desanimasse ou deixasse de praticar o esporte. Pelo contrário; desde 2007, Verônica vem trazendo medalhas e levando a bandeira do Brasil para pódios em todo o mundo.

Ao todo são 35 competições internacionais com 87 medalhas de ouro, duas medalhas de prata e 10 de bronze, incluindo um bronze no Cubo D´água nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, e a consagração como a Melhor Atleta de Natação de 2008 a 2012 pelo Comitê Paralímpico Brasileiro.

No Mundial da Colômbia, em novembro de 2013, ela ganhou cinco ouros, sendo considerada a nadadora mais rápida do mundo no nado peito. No ano passado, foram ao todo 30 medalhas de ouro em cinco competições internacionais (Colômbia, Califórnia, Argentina, Dinamarca e Holanda) e uma no Brasil (Circuito Brasileiro).

Prova

Com trajeto de 12 km, a prova Super Desafio CAIXA Loterias Mar Grande-Salvador com Verônica Almeida, que conta com apoio do Grupo A TARDE, terá largada às 5 horas, de segunda-feira, 12, em Mar Grande, na ilha de Itaparica. A expectativa é que Verônica chegue entre às 10h e 12h na praia do Porto da Barra, em Salvador.

