Paraquedistas quebram recorde de queda livre na Bahia

Pela primeira vez na Bahia onze pessoas saltaram juntas de paraquedas e quebraram o recorde de Formação em Queda Livre na Bahia. Antes disso o máximo tinha sido com nove pessoas. O feito histórico foi realizado por integrantes da Polícia Militar da Bahia (PMBA), na tarde deste sábado, 23.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a atividade, organizada pelas Confederação Brasileira de Paraquedismo (CBpq) e Federação Baiana de Paraquedismo (FBPq), aconteceu no Aeródromo Costa dos Coqueiros, no município de Mata de São João (Região Metropolitana de Salvador).

A Escola de Paraquedismo Skydiver 4Fun de Boituva-SP disponibilizou a aeronave do modelo Cessna 208 Caravan, além de paraquedistas experientes para quebrar o recorde, que anteriormente havida sido de nove pessoas.

