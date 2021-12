Paraquedista austríaco ultrapassa a barreira do som

O esportista radical Felix Baumgartner rompeu a barreira do som em seu salto estratosférico com uma velocidade ainda maior do que a divulgada anteriormente, segundo dados revelados nesta terça-feira, 5, pela equipe científica da missão Red Bull Stratos.

A velocidade máxima de Baumgartner foi de 1.357,6 km/h, ou Mach 1,25. Anteriormente, estimava-se que o aventureiro tinha chegado a um máximo de 1.342,8 km/h, ou Mach 1,24.

adblock ativo