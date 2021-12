Paraná pressiona, mas apenas empata com Botafogo-SP na Série B

Na tarde desta segunda-feira, 4, o estádio Durival Britto, em Curitiba, foi palco dos primeiros compromissos de Paraná e Botafogo-SP em 2021. Em duelo válido pela 32ª rodada da Série B do Brasileiro, os dois times foram a campo precisando desesperadamente dos três pontos para ganhar um pouco mais de fôlego na briga contra o descenso à Série C. Mas o resultado final foi uma igualdade de 1 a 1.

Apenas seis pontos separavam as equipes na classificação. Os donos da casa tinham 32, e os visitantes 26. O retrospecto recente deixava os anfitriões em situação ainda mais complicada, eram duas derrotas consecutivas.

Nesse cenário, o Paraná partiu para cima no início da partida. Aos sete, o meia Bressan perdeu duas chances claras de frente para o gol. Aos 16, Andrey tentou de bicicleta, mas perdeu a chance.

Depois foram outras duas boas oportunidades, aos 25 e aos 32. E aí veio o castigo. Depois de boa jogada, o atacante Ronald recebeu passe e, da entrada da área, chutou colocado no ângulo para balançar a rede do Paraná aos 34 minutos.

A etapa final foi quase toda de pressão do Paraná. Aos 18, Henrique chegou à linha de fundo e cruzou, após desvio, o atacante Gabriel Pires tentou e perdeu. Na sobra, o volante Meritão furou.

Aos 25, outro cruzamento do Tricolor, mas nenhum jogador do Paraná empurrou a bola para a rede. E assim como ocorreu no primeiro tempo, quase veio outro castigo. Aos 31, o meia Bady ficou frente a frente com o goleiro Renan, que fez bela defesa para evitar outro gol dos paulistas. Aos 33, o Paraná perdeu mais uma grande chance. O goleiro Igor fez duas grandes defesas no mesmo lance.

A pressão era tanta que veio o tão esperado empate. Aos 38, depois de um verdadeiro bombardeio contra o gol do Botafogo, o volante Karl aproveitou rebote para tocar para o gol vazio.

Aos 41, Bressan teve a chance de virar o confronto ao bater colocado de longe. Mas o goleiro do Botafogo segurou firme.

Com o empate fora de casa, o Botafogo continua na 19ª posição, com 27 pontos. E o Paraná segue entre os quatro últimos, na 18ª posição, somando apenas 33 pontos, dois atrás do Figueirense, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Na próxima sexta-feira, 8, o Paraná segue a briga para fugir da parte de baixo da tabela de classificação, pois jogará contra o Náutico fora de casa. No sábado, 9, o Botafogo tenta dar sequência à arrancada de fuga ao Z-4 ao receber a Chapecoense.

