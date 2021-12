Paralisação de um mês e meio permite reforços para clubes

Kaká, após 11 anos, volta a ser são-paulino. Já Lodeiro deixa o Botafogo e agora é do Corinthians. A revelação Neilton, por sua vez, passa a vestir a camisa do Cruzeiro. O mesmo vale para Marquinhos, outrora destaque do Vitória. Enquanto isso, Léo Gago se torna atleta do Bahia. Na conta, entram também contratações internacionais, como Canteros, Matías Rodriguez e Luis Aguiar, adquiridos respectivamente por Flamengo, Grêmio e Vitória

Passada a ressaca da Copa do Mundo, este é o Campeonato Brasileiro, que recomeça hoje com 55 novidades espalhadas por seus 20 times. Isso fora outras importantes contratações que foram realizadas ainda antes da pausa da competição, ocorrida em 1º de junho, mas que só vão estrear oficialmente agora. Dentre elas, selecionáveis como Elias, do Corinthians, Alan Kardec, do São Paulo, e Maicosuel, do Atlético-MG.

Nestes um mês e meio de paralisação, foram tantas novidades que a sensação geral é que o Brasileirão está começando agora, só na 10ª rodada. Na prática, é bom dizer, a retomada de hoje equivale é um recomeço.

No entanto, nem todas as contratações estão aptas a estrear. No Vitória, por exemplo, três de seus sete reforço vão a campo amanhã, contra o Cruzeiro. Já no Bahia, apenas Léo Gago joga hoje diante do São Paulo.

Por falar no adversário do Esquadrão, o consagrado Kaká, que é a maior novidade deste reinício de campeonato, só estreará sábado, diante da Chapecoense. Por enquanto, ele segue o trabalho de condicionamento físico.

Nesta noite, contra o Bahia, ficará na torcida para que Alan Kardec faça a diferença como vinha fazendo até abril, quando defendia o Palmeiras.



"Eu quero jogar logo, depois de tanto tempo treinando, nada melhor do que entrar em campo", disse o atacante que será um dos astros de hoje na Fonte Nova. "A estreia dá um pouco de ansiedade, sim! Mas, é para o lado bom, o de ter aquela gana de jogar. É uma coisa positiva", emendou.

Na expectativa

A partir das caras novas do Brasileirão, vive-se um forte expectativa quanto a mudanças no quadro de favoritos ao título, a vaga na Libertadores e candidatos ao rebaixamento.

Carlos Miguel Aidar, presidente do São Paulo, em quarto lugar no campeonato, afirma que está eufórico com sua nova equipe e fala em brigar pelo título, a ponto de já se armar para segurar Kaká para a Copa Libertadores de 2015, certo de que o time ficará, ao menos, no G-4. O contrato do meia, a princípio, vai só até dezembro. Depois, ele embarca para os EUA.

Na parte de baixo da tabela, a euforia também existe em se livrar da incomoda posição. Isso por causa do incessante trabalho em contratar na intertemporada. Vitória e Figueirense, por exemplo, ambos na zona da degola, foram os clubes que mais contrataram, com sete e seis reforços, respectivamente.

"Nossa expectativa é a maior possível. Neste último mês, tivemos tempo suficiente para ajeitarmos a casa e colocar as coisas em ordem", disse o goleiro Tiago Volpi, do lanterna Figueirense.

adblock ativo