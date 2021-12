Zagueiro baiano do Futebol de 5 promete lutar pelo ouro

O zagueiro da seleção brasileira do Futebol de 5 - versão da modalidade para deficientes visuais -, o baiano Cássio Reis, de 27 anos, afirmou que não existe jogo fácil e prometeu brigar pelo ouro na Paralimpíada do Rio de Janeiro.

Jogador do Instituto de Cegos da Bahia (ICB), Cássio marcou, de pênalti, um dos gols na vitória por 2 a 0 contra a Turquia, garantindo, antecipadamente, a classificação do Brasil à semifinal, que será realizada na quinta-feira, 15, às 16h, com adversário a definir.

"Nossa equipe está bem preparada e, com fé em Deus, iremos fazer o que vínhamos treinando durante todo esse tempo, para realizarmos uma boa semifinal e podermos brigar pelo ouro", disse o fixo.

Além de Cássio, outro jogador do ICB, o pivô Jefinho, 26, também integra o time titular de Futebol de 5. Ele marcou na estreia, na última sexta-feira, 9, contra o Marrocos.

Veteranos, Jefinho e Cássio disputam a terceira e segunda Paralimpíadas, respectivamente, e voltam a jogar na terça, 13, às 9h, contra o Irã, ainda pela fase de grupos.

