Wilians Araújo conquista 4ª prata do judô brasileiro na Paralimpíada do Rio-2016

O judoca Wilians Araújo encerrou o dia de medalhas para o Brasil no judô com uma prata. No início da noite deste sábado, ele levou um ippon do usbeque Adiljan Tuledibaev em apenas dois segundos de luta. O duelo foi realizado na Arena Carioca 3, no Parque Olímpico. Com o resultado, o judô brasileiro encerrou a sua participação nos Jogos Paralímpicos do Rio-2016 com quatro medalhas, todas de prata.

Na final, Wilians não teve nenhuma chance. Logo que o árbitro autorizou o início da luta, Tuledibaev derrubou o brasileiro com as costas no tatame e o combate foi encerrado.

Aos 25 anos, Wilians Araújo disputou a sua primeira final paralímpica. Este ano, ele já havia conquistado o ouro no Open da Alemanha. O judoca também detém um bronze individual em Mundial e um ouro por equipes, além de duas pratas em Jogos Parapan-Americanos (Guadalajara-2011 e Toronto-2015).

Mais cedo, o Brasil já havia conquistado outras duas medalhas no judô. Alana Maldonado conquistou a prata na categoria até 70 kg, enquanto que Antônio Tenório também ficou em segundo na prova para judocas de até 100 kg. Na última sexta-feira, Lúcia Araújo conquistara a prata na categoria até 57 kg.

adblock ativo