Vôlei sentado feminino perde para os EUA e disputará o bronze

A seleção brasileira feminina de vôlei sentado perdeu, nesta sexta-feira, 3, para o atual campeão paralímpico, Estados Unidos, e encerrou o sonho do inédito ouro paralímpico. As norte-americanas venceram o confronto por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/11 e 25/23, no Centro de Convenções Makuhari Messe, na cidade de Chiba.

Infelizmente, a equipe feminina de #VôleiSentado perdeu por 3x0 para as americanas e está fora da final. MAS AINDA TEMOS CHANCES DE MEDALHA! Vamos em busca do #Bronze , no jogo de amanhã, às 4h30! #ParalimpicoEmToquio — Comitê Paralímpico Brasileiro -ブラジルパラリンピック委員会 (@cpboficial) September 3, 2021

Com este revés, o Brasil vai para a disputa da medalha de bronze. O adversário sairá do duelo entre China e Canadá que acontece nesta sexta-feira. A decisão pelo terceiro lugar será no sábado, 4, às 4h30 (horário de Brasília).

Este pode ser o segundo pódio na história da seleção brasileira. Na Rio 2016, ela conquistou a primeira medalha brasileira na modalidade ao faturar o bronze.

O jogo

O confronto entre Brasil e Estados Unidos permaneceu bem equilibrado, entretanto as norte-americanas conseguiram uma vantagem de três pontos ao fazer 11 a 8. Em seguida, as brasileiras conseguiram diminuir a diferença para apenas um ponto. Contudo, a seleção verde-amarela permitiu que os EUA abrissem cinco pontos de vantagem (20 a 15). Apesar de o Brasil tentar reagir, as norte-americanas ampliaram a distância e fecharam o primeiro set por 25 a 19.

O início do segundo set foi providencial para a vitória das atuais campeãs paralímpicas, que abriram 9 a 0 no placar. Daí para frente, a segunda parcial ficou praticamente decidida, com as norte-americanas aumentando a vantagem e fechando o marcador por 25 a 11.

O terceiro set começou diferente do anterior, as brasileiras abriram 3 a 0 no placar, mas as norte-americanas conseguiram empatar em 3 a 3. Em seguida, aconteceu a virada, impondo vantagem de três pontos (8 a 5) para as adversárias brasileiras. Os EUA continuaram à frente no placar até o Brasil empatar em 20 a 20. E as brasileiras fizeram mais, viraram para 23 a 22. Contudo, houve mais um vira-vira, e os Estados Unidos venceram por 25 a 23.

Campanha

A seleção brasileira iniciou a trajetória em Tóquio 2020 em um jogo bastante equilibrado mas saiu com vitórias por 3 sets a 2 contra o Canadá. Em seguida, venceram com segurança o anfitrião Japão por 3 sets a 0 e derrotou a Itália por 3 sets a 1, terminando a fase de grupos com 100% de aproveitamento.

