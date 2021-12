Shirlene Coelho leva ouro no atletismo e Brasil já soma cinco na Paralimpíada

O Brasil conquistou a quinta medalha de ouro na Paralimpíada do Rio-2016, na noite deste sábado, 10, com Shirlene Coelho, de 35 anos. Ela ficou com o primeiro lugar na prova do lançamento de dardo, na categoria F37, e alcançou o bicampeonato paralímpico. A brasileira também conseguiu o ouro na mesma prova em Londres-2012 e a prata em Pequim-2008, quando fez a sua estreia em Jogos Paralímpicos.

Neste sábado, no estádio Olímpico, o Engenhão, a atleta brasileira alcançou a marca de 37,57 metros. Mas não superou o recorde mundial de 37,86 metros, que também é seu, realizado em Londres-2012.

No Rio-2016, Shirlene Coelho foi a primeira mulher a conduzir a bandeira brasileira em cerimônias de abertura de Jogos Paralímpicos. Ela nasceu prematuramente e tem hemiplegia, o que afeta o movimento de sua musculatura do lado esquerdo. Os pais da atleta não conseguiram detectar o problema até ela completar cinco anos de idade e já era tarde demais para o tratamento.

Bronze



O brasileiro Rodrigo Parreira da Silva, de 22 anos, ganhou a medalha de bronze na prova dos 100 metros (categoria T36). Ele cruzou a linha de chegada com o tempo de 12s54. O atleta tem paralisia cerebral.

Rodrigo Parreira da Silva ficou atrás de Mohamad Puzi, da Malásia, que fez 12s07 e ganhou o ouro, e do chinês Yang Yifei, que cravou 12s20 e ficou com a prata.

adblock ativo