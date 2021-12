Seleção feminina de basquete em cadeira de rodas vence fácil

Com vitória arrasadora, a seleção brasileira de basquete feminino em cadeira de rodas ganhou nesta quinta-feira, 8, das argentinas por 85 a 19 nesta segunda partida da fase de grupos dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Logo no primeiro quarto do jogo, o Brasil já havia marcado 22 pontos contra quatro da Argentina.

A vantagem do Brasil se manteve até o fim da partida, com 18 a 4 no segundo quarto, 23 a 5 no terceiro e 22 a 6 no último quarto.

Mais cedo, as canadenses ganharam das britânicas por 43 a 36. Nesta sexta-feira, 9, o time feminino argentino joga às 10h contra as britânicas e a seleção brasileira enfrenta, às 15h, a da Alemanha.

O basquete em cadeira de rodas começou a ser praticado por ex-soldados norte-americanos feridos na Segunda Guerra Mundial. As mulheres passaram a disputar a modalidade em 1968, nos Jogos de Tel Aviv.

Os países com maior número de medalhas na categoria feminina são Estados Unidos, Alemanha e Israel. Os Estados Unidos também lideram na categoria masculina, seguidos da Inglaterra e Israel. O Brasil ainda não conquistou medalhas na modalidade na Paralimpíada.

