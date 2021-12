Remador baiano luta por vaga na final da Paralimpíada

De acordo com o jargão do remo, 'quebrar o gelo' numa prova é tirar a tensão da estreia e conhecer o estilo de prova dos adversários. Mas nesta sexta-feira, 9, esse termo teve outra conotação para o baiano Renê Pereira, que, depois de terminar em quarto lugar em sua bateria dos 1.000m classe AS, caiu nas graças da torcida.

Foi só o baiano aparecer na arquibancada para encontrar a família para o público bater palmas e exigir selfies com o remador. Mesmo tímido e visivelmente surpreso, Renê foi quebrando o gelo com seus fãs novos à medida em que os aplausos e gritos de parabéns iam se espalhando pela arquibancada.

E não teria como evitar a legião de fãs: uma fila tão grande foi formada para falar com o atleta que impedia que ele passasse adiante com a cadeira de rodas. Gelo oficialmente derretido.

Mas se para Renê a experiência foi surpreendente, a família -- devidamente fardada com blusas #VaiRenê e #RenêRemo - já imaginava que o sucesso seria total.

"Não me surpreende nem um pouco esse carinho com ele. Meu filho é uma pessoa extremamente simpática e nunca deixa de falar com alguém. E acho que as pessoas estão felizes com o resultado dele, é uma forma de demonstrar", disse , orgulhoso, o pai de Renê, Renan Pereira.

A mãe, Maria José, a esposa, Priscila, o filho, Artur, e o irmão, Ramon, também viajaram para o Rio para assistir Renê. A caravana baiana foi composta por amigos e colegas do médico de Itapetinga.

Tudo ou nada

Renê compete neste sábado, 10, às 9h10 por uma vaga na final para brigar por uma medalha inédita no remo individual. Para Renê, essa prova já vai valer como uma final, e a estratégia é dar o melhor de si.

"Na classificatória eu segurei um pouco para poder dar um gás amanhã (sábado). Normalmente minha largada é bem mais veloz, com quarenta braçadas fortes, e dessa vez fiz só vinte para me poupar. Agora quero abrir vantagem logo no início da prova", garantiu.

Renê ficou atrás do ucraniano Roman Polianskyi, do chinês Huang Cheng e do americano Halton Blake. Neste sábado, se classificam à decisão os dois primeiros colocados.

Ouro escapa a Tascitha

Na disputa da final dos 100m rasos, na categoria T36 (paralisia cerebral), a velocista baiana Tascitha Oliveira Cruz era uma das favoritas da prova, e vinha liderando a corrida até pouco mais de 50 m, quando perdeu o equilíbrio e foi ultrapassada pelas adversárias perto do fim.

Decepcionada, Tascitha deixou a pista chorando bastante e foi consolada pela comissão técnica brasileira. O ouro ficou com a argentina Andrea Yanina Martinez. A prata foi para a alemã Claudia Nikoleitizik e o bronze para a colombiana Liliana Florian Hernandez.

A baiana ainda disputa duas provas na Rio-2016. Volta a pista do Engenhão para os 200m e arremesso de peso.

