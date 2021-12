Paralimpíada: Brasil ganha prata no revezamento misto 4x50m

O Brasil ficou com medalha de prata dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, na final do revezamento misto 4x50metros livre na noite de hoje, no Estádio Aquático. Clodoaldo Silva abriu o revezamento para o Brasil, em seguida Joana Maria Silva entrou na água, depois foi a vez de Susana Ribeiro e Daniel Dias fechou o revezamento.

O ouro ficou com a China e o bronze com a Ucrânia. A equipe chinesa bateu o recorde mundial da prova, com o tempo de 2m18s03. O Brasil terminou com o tempo de 2m25s45 e a Ucrânia, com 2m30s66.

Na piscina, Clodoaldo Silva abriu vantagem para o Brasil e deixou Joana com boa margem para entregar a prova para Susana ainda em primeiro. A chinesa Huang Wenpan, porém, ultrapassou Susana antes da metade da piscina. A torcida brasileira não parava de fazer barulho.

