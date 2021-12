Ouro e prata para a bocha

A bocha brasileira superou as expectativas ao conseguir emplacar duas equipes na final em classes diferentes, e conquistar um ouro inédito, com Antônio Leme e Evelyn Oliveira (e Evani Soares na reserva). A primeira final, com Eliseu e Marcelo dos Santos (e Dirceu Pinto como suplente), resultou na prata.



O ouro foi muito sofrido, mas igualmente merecido. A equipe mista classe BC3 (com severas restrições motoras) largou na frente contra a Coreia do Sul, viu os adversários pontuarem nos 'ends' seguintes e precisaram ter muito sangue frio para contornar a arbitragem e definir o ouro apenas no último lançamento.



Durante o quarto end, quando a vantagem do Brasil estava a apenas um ponto sobre os coreanos, a arbitragem do argetino Adrian Altuna gerou polêmica na partida com a revisão de uma jogada.



Arbitragem afasta uma das bolas do Brasil, o que dificulta a vida da equipe. Torcida vaia muito #bocha #Rio2016 pic.twitter.com/VF5Kvl8bBU — Juliana Lisboa (@julianalisboa) 12 de septiembre de 2016

Ele acatou uma denúncia do árbitro de linha, que fica atrás dos jogadores, de que Evelyn não teria feito o movimento de descaracterização, que é uma regra do jogo. Resultado: os coreanos tiveram direito a mais duas bolas e a arbitragem voltou a jogada brasileira, em vez de recomeçar o end.



O episódio levou a uma discussão de mais de dez minutos, interrompendo o jogo. Enquanto Antônio argumentava com a arbitragem, a pequena torcida da Arena Carioca 2 vaiava e fazia barulho. Em vão: a partida continuou e a Coreia levou o end por 1 a 0.



Se não conseguiu argumentar com a arbitragem, Antônio se impôs no jogo, fazendo um lançamento perfeito e recolocando a equipe brasileira novamente em vantagem. Com muito bom humor, a torcida passa a gritar "não vai ter golpe" e "é ouro!" até o lançamento final, que confirmou o lugar mais alto do pódio para a equipe brasileira.



Logo após a vitória, Antônio se jogou no chão com o irmão, Fernando, e os dois rolaram na quadra numa forma inusitada de comemoração.



Esse ouro, inédito, teve um gostinho ainda maior porque foi o 'troco' do Brasil nos coreanos, que tinham vencido a dupla brasileira no dia anterior, na fase de grupos. E, para Evelyn, ganhar um jogo dramático teve algo 'a mais'.



"É fantástico viver esse momento aqui no Brasil, e jogando essa partida incrível. Fico muito feliz com o que Deus reservou pra gente", disse a atleta após o jogo.



Questionado sobre a arbitragem, Antônio disse, através do irmão, Fernando, que se sentiu prejudicado. "Ele ficou indignado, porque foi uma decisão equivocada do árbitro. Mas a Evelyn chamou ele pro jogo e Deus foi lá e falou 'ah não, desse jeito, não!'", disse Fernando. "Eu ainda não estou acreditando nessa medalha de ouro", completou Antônio por conta própria.



Prata da casa



Mais cedo, Eliseu dos Santos não conseguiu o tricampeonato na classe BC4, mas, em compensação, subiu ao pódio com o irmão, Marcelo, que disputou sua primeira Paralimpíada. A dupla chegou a abrir 2 a 0 no primeiro end mas cedeu o empate e depois a virada, por apenas um ponto. "Não foi o ouro, mas estou feliz em ter subido ao pódio novamente. Dei o meu melhor", disse Eliseu.



*A repórter viajou a convite da Nissan

adblock ativo