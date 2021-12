Multicampeão Daniel Dias é eleito para Conselho de Paratletas

O multimedalhista Daniel Dias foi eleito membro do Conselho dos Atletas do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês). O anúncio foi feito neste sábado, 4, pela entidade máxima do esporte paralímpico. O paulista, dono de 27 medalhas em paralimpíadas, representará os paratletas até a próxima edição dos Jogos, em Paris 2024.

Fui eleito para o Conselho de Atletas do Comitê Paralímpico Internacional! 😃. Estou extremamente feliz e honrado. Quero agradecer a cada um que votou e confiou em mim para esta função. Juntos nós vamos contribuir para o desenvolvimento do esporte. pic.twitter.com/UubsU0Zq0r — Daniel Dias (@DanielDias88) September 4, 2021

Além do brasileiro, outros cinco atletas representarão a classe: a italiana Martina Caironi (atletismo), a cubana Omara Durand Elias (atletismo), o japonês Takayuki Suzuki (natação), a holandesa Jitske Visser (basquete em cadeira de rodas) e a iraniana Zahra Nemati (Tiro com arco).

O pleito ocorreu entre os dias 19 de agosto e 3 de setembro deste ano. Vinte e dois atletas se candidataram em votação onde 2447 competidores exerceram o poder de voto. Para se candidatar, os paratletas deveriam, obrigatoriamente, ter participado das últimas duas edições dos Jogos, Londres 2012 e Rio 2016.

Na Paralimpíada de Tóquio 2020, Daniel disputou seis provas e conquistou três medalhas de bronze: nos 200 metros livre (S5), nos 100 metros livre (S5) e no revezamento 4x50 metros livre 20 pontos.

O maior medalhista paralímpico da história do Brasil, de 33 anos, foi o porta-bandeira na cerimônia de encerramento dos Jogos que aconteceu neste domingo, 5.

Esta foi a terceira vez que Daniel Dias levou a bandeira brasileira em Jogos Paralímpicos. O nadador também foi o porta-bandeira no encerramento dos Jogos de 2008 (Pequim) e na abertura dos Jogos de 2012 (Londres).

