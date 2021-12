Luís Carlos Cardoso é prata na canoagem

O brasileiro Luís Carlos Cardoso conquistou a medalha de prata na prova dos 200 metros da canoagem classe KL1 da Paralimpíada de Tóquio (Japão), nesta quinta-feira, 2, no Canal Sea Forest.

PRATA e um grande PARABÉNS Luis Carlos Cardoso!! Um tempo de 48.031 que vale a 🥈, mais uma medalha para o Brasil e muito orgulho! Você merece Luis! ❤️#Canoagem caiaque - KL1 💛💚 #ParalímpicoEmTóquio #JogosParalimpicos pic.twitter.com/kISw2gtUp4 — Comitê Paralímpico Brasileiro -ブラジルパラリンピック委員会 (@cpboficial) September 3, 2021

O atleta, que nasceu em Picos, Piauí, garantiu a conquista ao terminar a prova com o tempo de 48s031. O ouro foi para o húngaro Peter Kiss (45s447) e o bronze ficou com o Pavel Gromov (52s111), do Comitê Paralímpico Russo.

Este é o melhor resultado do Brasil na modalidade em edições de Jogos Paralímpicos. Antes, o país tinha apenas um bronze, obtido por Caio Ribeiro nos Jogos de 2016 (Rio de Janeiro).

