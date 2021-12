Judoca Lúcia Teixeira perde na final e repete prata de Londres no Rio-2016

A judoca Lúcia Teixeira conquistou nesta sexta-feira, 9, a primeira medalha paralímpica do Brasil na modalidade no Rio de Janeiro. Repetindo sua campanha em Londres-2012, ela faturou a prata, ao ser derrotada na final pela ucraniana Inna Cherniak, na categoria até 57kg, na Arena Carioca 3.

A brasileira foi dominada com facilidade pela rival e perdeu a luta por Ippon por imobilização, após somente 40 segundos de disputa. Com a derrota, Lúcia perdeu a chance de se tornar a primeira mulher do País a conquistar ou ouro no judô paralímpico.

Para chegar à final, a brasileira derrotou a chinesa Lijing Wang e a japonesa Junko Hirose, que veio a ficar com o bronze, junto da sul-coreana Hana Seo. O judô paralímpico conta com atletas que apresentam diferentes graus de deficiência visual, que vai da classificação B1, a mais severa, à B3, a mais moderada. Todos competem juntos, divididos somente pela categoria de peso.

Mais cedo, outros dois judocas brasileiros foram eliminados de forma precoce na Paralimpíada. Abner Nascimento, na categoria até 73kg, e Harlley Arruba, até 81kg, foram derrotados logo na primeira luta.

Com o pódio de Lúcia Teixeira, o Brasil conquistou sua segunda medalha do dia. A outra foi obtida por Daniel Martins, que levou o ouro nos 400 metros na classe T20 (deficientes mentais). No total, a delegação anfitriã soma seis pódios.

É #PRATA! Lúcia Teixeira, do 🇧🇷, ficou em 2º após ser derrotada por 🇺🇦 Inna Cherniak na final -57kg do #Judô 👏🥋 pic.twitter.com/BXA34I6qaE — Rio 2016 (@Rio2016) September 9, 2016

#BRA Lúcia Teixeira é 🥈 no #Judô! Mas esta não é a 1ª vez que ela surpreende... Quem lembra? #JogosParalimpicos pic.twitter.com/9Rpa6F3zn2 — Rio 2016 (@Rio2016) September 9, 2016

adblock ativo