Gabrielzinho garante segundo ouro nos 50m costas da natação

O mineiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, conquistou na manhã desta quinta-feira, 2, o ouro na prova dos 50 metros costas da classe S2 (deficiência físico-motora), com o tempo de 53s96. Esta é a terceira medalha do nadador na Paralimpíada de Tóquio (Japão). Ele já havia garantido o ouro nos 200m livre da classe S2 e prata nos 100 metros costas (S2).

MAIS UMA! Gabriel Araújo faz de novo e garante mais um #OURO para o #BRA, dessa vez nos 50m costas S2! É a terceira medalha dele na competição 🥇🥇🥈 #Natacao #ParalimpicoEmToquio pic.twitter.com/y7Ahn55ZT5 — Comitê Paralímpico Brasileiro -ブラジルパラリンピック委員会 (@cpboficial) September 2, 2021

No Centro Aquático de Tóquio, na capital japonesa, o chileno Alberto Albarza ficou com a prata (57s76) e Vladimir Danilenko, do Comitê Paralímpico Russo, terminou com o bronze (59s47).

Gabriel Araújo é natural de Santa Luzia, Minas Gerais. O nadador de 19 anos tem focomelia, doença congênita que impede a formação de braços e pernas. A sua iniciação na natação paralímpica aconteceu por influência de um professor de educação física, em 2015.

Outros resultados

A mineira Ana Karolina Soares, de 21 anos, disputou a prova dos 100 metros costas da classe S14 (deficiência intelectual), encerrando em quinto lugar (1min11s29).

Já José Ronaldo da Silva, de Santa Rita de Passa Quatro (SP), competiu nos 50m costas da classe S1 (deficiência físico-motora mais severa) e concluiu o percurso em quarto lugar (1min11s29).

