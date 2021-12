Fábio Bordignon é prata nos 200m T35 e fatura 2ª medalha na Paralimpíada do Rio

O velocista brasileiro Fábio Bordignon ganhou uma medalha de prata, na manhã desta segunda-feira, 12, na disputa do atletismo nos Jogos Paralímpicos do Rio. Ele chegou em segundo lugar na disputa dos 200 metros na classe T35 (paralisia cerebral). O atleta cruzou a linha de chegada no Engenhão com o tempo de 26s01.

Fábio Bordignon, que é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, já tinha faturado uma medalha de prata na Paralimpíada, na disputa dos 100 metros, na mesma classe, conquistada na ultima sexta-feira.

O brasileiro também havia feito o segundo melhor tempo das classificatórias dos 200m T35 e assim confirmou a sua condição de candidato a faturar uma medalha na final nesta segunda-feira. Ele só não conseguiu superar o ucraniano Ihor Tsvietov, que garantiu o ouro com o recorde paralímpico, de 25s11. O pódio foi completado pelo argentino Hernan Barreto, que marcou 26s50 e levou o bronze.

A prata conquistada por Fábio Bordignon foi a primeira medalha assegurada pelo Brasil nesta segunda-feira, no quinto dia de competições nos Jogos Paralímpicos do Rio. Com isso, o País passa a acumular 25 medalhas, sendo seis de ouro, 12 de prata e sete de bronze, na quinta colocação na classificação geral.

