Daniel Dias se classifica para final dos 50m livre da classe S5

Daniel Dias se classificou para a final dos 50m nado livre da classe (atletas com média funcionalidade) na noite desta terça-feira, 31, nas Paralimpíadas de Tóquio.

O brasileiro foi o segundo de sua bateria, com 32s65, e se classificou com o terceiro melhor tempo da classificação geral. A final dos 50m livre S5 será nesta quarta, 1º, do Brasil, às 7h29 (horário de Brasília).

Na raia 5, Daniel Dias largou na terceira colocação, mas acelerou nos metros finais para superar o italiano Francesco Bocciardo. O chinês Weiyi Yuan venceu a bateria e, de quebra, estabeleceu um novo recorde paralímpico, com 31s30.

*Com informações do UOL

