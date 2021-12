Com recorde paralímpico, Alessandro Rodrigo fatura ouro no lançamento de disco

O brasileiro Alessandro Rodrigo Silva, de 32 anos, conquistou medalha de ouro e bateu recorde paralímpico no lançamento de disco, na noite desta segunda-feira, 12, no Engenhão, na Paralimpíada do Rio de Janeiro. Ele competiu na categoria F11 (para cegos).

Alessandro, que é natural de Santo André (SP), atingiu a marca de 43,06 metros. Foi a primeira participação do atleta em uma Paralimpíada. No ano passado, ele havia ficado em primeiro lugar na mesma modalidade, no Parapan de Toronto. E ficou na décima colocação no Mundial Paralímpico.

Com o apelido de "Gigante", Alessandro se tornou atleta paralímpico em 2013. Ele ficou cego em 2009, após contrair toxoplasmose, doença parasitária que causou-lhe a cegueira.

Alessandro conquistou a oitava medalha de ouro do Brasil nesta edição da Paralimpíada. Com o pódio, superou a Austrália no quadro de medalhas. O Brasil está na quinta colocação, na definição por número de medalhas de ouro. Esta é a meta estabelecida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro.

