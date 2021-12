Com Petrucio e Yohansson, Brasil fatura prata no 4x100m no Rio-2016

Depois de brilharem em provas individuais no domingo, Petrucio Ferreira dos Santos e Yohansson Nascimento subiram ao pódio nesta segunda-feira, no Engenhão, no revezamento 4x100 metros, na classe T42-T47 (amputados), pela Paralimpíada do Rio de Janeiro. Alan Fonteles e Renato Cruz completaram a equipe do Brasil.

O quarteto cruzou a linha de chegada com o tempo de 42s04, na terceira colocação. Porém, ficou com a medalha de prata porque os velocistas norte-americanos foram desclassificados por terem invadido uma raia vizinha. Eles ainda podem recorrer da decisão. A Alemanha conquistou o ouro, com a marca de 40s82, e os japoneses faturaram o bronze, com 44s16.

No domingo, Petrucio e Yohansson se destacaram na prova dos 100 metros, na classe T47. O primeiro voltou a bater o recorde mundial, como fizera nas eliminatórias de sábado, e levou o ouro. Yohansson obteve o bronze, garantindo a dobradinha brasileira no pódio, diante da festa da torcida presente no Engenhão.

