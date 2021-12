Com 285 atletas, delegação paralímpica visa chegar ao top 5

Composta por 285 atletas, a delegação brasileira tem a meta de figurar entre o Top 5 no quadro geral de medalhas. Para quem acha que essa meta é muito ambiciosa, um rápido retrospecto mostra o contrário: o Brasil ficou em sétimo lugar em Londres-2012, e, com o maior número de atletas na história disputando a Rio-2016, o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) projeta um aumento de rendimento natural aos investimentos neste ciclo olímpico.

Para ficar entre os cinco primeiros países no Rio de Janeiro, o CPB acredita que serão necessárias 34 medalhas de ouro, 12 a mais do que em Londres-2012. Apenas no atletismo são projetados 11 a 14 ouros. Diferentemente do Comitê Olímpico do Brasil, que projeta resultados a partir do número total de medalhas (sejam de ouro, prata ou bronze), o CPB segue a lógica internacional e se baseia pelo lugar mais alto do pódio.

De acordo com o presidente da instituição, Andrew Parsons, a meta do Top 5 é alcançável, especialmente quando se leva em consideração os resultados do país nos últimos torneios mundiais e internacionais, como o Mundial de Atletismo, o Mundial de Natação e os Jogos Para-Panamericanos, todos em 2015.

"Nos preocupamos antes em ser os melhores das Américas para depois brigar mundialmente. Tecnicamente temos que ajustar algumas coisas. Agora vamos trabalhar para que quem conquistou a prata aqui alcance o ouro, quem ficou com o bronze, busque a prata, e assim por diante", disse Parsons logo após a confirmação do primeiro lugar geral no Parapan de Toronto.

Historicamente, as modalidades que mais deram medalhas ao Brasil são, na ordem: atletismo, natação, e futebol de cinco. Em Londres, nove das 21 medalhas de ouro foram da natação, sendo seis de Daniel Dias. Sete foram do atletismo, tendo a velocista Terezinha Guilhermina responsável por três, e o futebol de cinco levou o tricampeonato paralímpico.

Além dessas modalidades, o Brasil também foi ouro na esgrima de cadeira de rodas, e a bocha foi responsável por três ouros: um nas duplas mistas e dois individuais.

E para a Rio-2016?

O esperado é que os mesmos atletas que foram destaque em Londres-2012 repitam o feito na Rio-2016, a exemplo de Daniel Dias e Terezinha Guilhermina. Juntos, os dois podem somar nove ouros apenas nas modalidades que competem individualmente.

Finalizando uma mudança na técnica de corrida que começou após as pratas que conquistou no Mundial de 2015, em novembro passado, Terezinha acredita que tem plenas chances de repetir as medalhas de ouro em Londres-2012. E pensa além: quer quebrar os próprios recordes.

"O mais difícil das técnicas novas é desconstruir de forma definitiva os vícios da técnica antiga. Meus resultados já estão melhores do que antes. Neste ano eu não vou correr, eu vou voar", prometeu.

Alan Fonteles afasta a condição de favorito, mas garante que vai dar trabalho e brigar pelo lugar mais alto do pódio - desde que venceu o ouro em Londres-2012, fez um bom Mundial em 2013, mas caiu de rendimento em torneios internacionais. Voltou à forma no ano passado, quando conquistou a prata na modalidade que venceu na última edição da Paralimpíada.

"Minha expectativa é brigar pelo ouro nos 200m, quero defender meu título em casa. E brigar pela medalha de ouro nos 100m, nos 400m e no revezamento 4x100m", disparou no início deste ano. "Em 2013, eu fui campeão nos 100m, 200m e 400m no Mundial e ganhei uma prata no revezamento. Espero repetir os resultados", completou.

Principais adversários

Sem a Rússia na disputa da Paralimpíada, banida por conta do doping, os principais adversários do Brasil em todas as modalidades seguem sendo a China (que venceu todas as edições de Paralimpíadas desde Atenas-2014), Grã-Bretanha e Estados Unidos.

As vagas dos atletas russos foram redistribuídas, e o Brasil conseguiu levar ao Rio mais seis atletas paralímpicos. De acordo com Parsons, o mais provável que aconteça é que as medalhas que a Rússia ganharia sejam redistribuídas por países que brigam no Top 10

